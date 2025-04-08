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12:21, 8 апреля 2025Силовые структуры

В России сутенерша организовала расправу над проституткой и забрала ее дочь

В Татарстане сутенерша расправилась с проституткой, чтобы забрать ее дочь
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Республике Татарстан сутенерша организовала расправу над проституткой, желая забрать ее дочь. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

По данным следствия, в 2020 году сутенерша из Казани захотела удочерить ребенка одной из работавших на нее проституток. Женщина была против, тогда заказчица подговорила двух коллег и вместе с ними вывезла мать ребенка в поле, где ее забили бутылками и удушили.

Сутенерша смогла подделать документы на ребенка и начала ее воспитывать. Преступление вскрылось благодаря отцу девочки, который обратился в полицию. Выяснилось, что в 2019 году сутенерша и одна из участниц расправы совершили еще одно аналогичное преступление с другой своей коллегой.

Ранее в Красноярском крае пресекли деятельность преступной группы, которая семь лет похищала одиноких девушек и заставляла их заниматься проституцией.

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