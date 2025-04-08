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10:24, 8 апреля 2025Экономика

В ЦБ оценили возможность бесконечно сохранять высокую ключевую ставку

Набиуллина: Ключевая ставка в России не будет оставаться высокой бесконечно
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Ключевая ставка в России не будет оставаться высокой бесконечно. Так оценила возможность зафиксировать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

На заседании фракции КПРФ в Госдуме глава регулятора подчеркнула, что высокая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление 2024 года и подавить инфляционный импульс. Если бы ставку не подняли, бизнес и граждане страны ощутили бы инфляцию гораздо сильнее, чем сейчас.

«Это к вопросу о том... где доказательства, что ключевая ставка влияет на инфляцию. Как видите, она влияет. Ключевая ставка смогла сдержать очень сильное инфляционное давление прошлого года и смогла подавить тот дополнительный инфляционный импульс, который случился в прошлом году», — пояснила Набиуллина.

Совет директоров Банка России ожидает выхода инфляции на пиковый уровень в апреле-мае. Поэтому Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В нынешних условиях ее снижение привело бы к новому взлету цен, подчеркнула она.

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