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16:43, 8 апреля 2025Мир

В Венгрии ответили на вопрос о выходе из ЕС

Сийярто: Венгрия не собирается покидать ЕС на фоне выхода из МУС
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havana / Getty Images

Венгрия не собирается покидать Европейский союз (ЕС) на фоне выхода из Международного уголовного суда (МУС), но при этом призывает сообщество реформироваться и адаптироваться к современным реалиям. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской страны Петер Сийярто в интервью агентству Bloomberg.

«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентоспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне», — отметил дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюз не является государственным образованием, а лишь союзом европейских держав, что позволяет сохранять высокую степень автономии.

Ранее Сийярто заявил, что позиция Венгрии на следующем голосовании стран Евросоюза о санкциях против России будет зависеть от геополитической ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Москвы позволят избежать введения новых ограничений.

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