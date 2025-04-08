В Венгрии ответили на вопрос о выходе из ЕС

Венгрия не собирается покидать Европейский союз (ЕС) на фоне выхода из Международного уголовного суда (МУС), но при этом призывает сообщество реформироваться и адаптироваться к современным реалиям. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской страны Петер Сийярто в интервью агентству Bloomberg.
«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентоспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне», — отметил дипломат.
При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюз не является государственным образованием, а лишь союзом европейских держав, что позволяет сохранять высокую степень автономии.
Ранее Сийярто заявил, что позиция Венгрии на следующем голосовании стран Евросоюза о санкциях против России будет зависеть от геополитической ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Москвы позволят избежать введения новых ограничений.