В Венгрии ответили на вопрос о выходе из ЕС

Сийярто: Венгрия не собирается покидать ЕС на фоне выхода из МУС

Венгрия не собирается покидать Европейский союз (ЕС) на фоне выхода из Международного уголовного суда (МУС), но при этом призывает сообщество реформироваться и адаптироваться к современным реалиям. Об этом заявил глава МИД восточноевропейской страны Петер Сийярто в интервью агентству Bloomberg.

«Мы воспринимаем себя членами Евросоюза, и в будущем тоже. Но мы бы хотели увидеть некоторые реформы в Евросоюзе, потому что в настоящий момент конкурентоспособность Евросоюза, мощь Евросоюза на очень низком уровне», — отметил дипломат.

При этом Сийярто подчеркнул, что Евросоюз не является государственным образованием, а лишь союзом европейских держав, что позволяет сохранять высокую степень автономии.

Ранее Сийярто заявил, что позиция Венгрии на следующем голосовании стран Евросоюза о санкциях против России будет зависеть от геополитической ситуации и урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что переговоры Вашингтона и Москвы позволят избежать введения новых ограничений.