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12:31, 8 апреля 2025Ценности

Валя Карнавал в микрошортах снялась в клипе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Валя Карнавал

Валя Карнавал. Кадр: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в откровенном наряде снялась в клипе на песню «Кофеин». Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

23-летняя исполнительница предстала перед камерой во время мытья зеленого автомобиля. При этом она завязала на талии белую рубашку и надела джинсовые микрошорты.

Знаменитость дополнила образ розовой бейсболкой козырьком назад и коричневыми ботильонами на высоких каблуках. В подписи артистка указала, что премьера данного клипа запланирована на 11 апреля.

В марте Валя Карнавал в полупрозрачном наряде снялась в откровенных позах.

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