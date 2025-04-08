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11:03, 8 апреля 2025Россия

Военблогер перечислил остающиеся под контролем ВСУ в Курской области населенные пункты

Военблогер Подоляка: Под контролем ВСУ в Курской области остаются три села
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press service of the Ukrainian Ground Forces / Handout / Reuters

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остаются три населенных пункта — Олешня, Гуево и Горналь. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Всего еще до конца мы не освободили три населенных пункта области — Олешню, Гуево и Горналь. Но уже во всех трех идут бои, а два из них практически освобождены», — написал военблогер.

По его информации, гарнизон ВСУ, который засел в зданиях местного спиртзавода в Гуево, находится в окружении. В Олешне же осталось выбить противника из одного опорного пункта, за который идут ожесточенные бои.

Ранее военкор Евгений Лисицын заявил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области. Речь шла о территориях близ населенных пунктов Гуево и Горналь.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года. В регионе введен режим ЧС и действует режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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