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17:28, 8 апреля 2025Забота о себе

Россиян призвали отказаться от кофе с сахаром на завтрак

Эндокринолог Богомолов призвал отказаться от кофе с сахаром на завтрак
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Утром нужно избегать повышающих уровень глюкозы в крови продуктов, рассказал врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов. О том, как правильно завтракать, он рассказал россиянам в беседе с aif.ru.

Врач обратил внимание на то, что утром уровень глюкозы в крови высокий. «Это сложилось эволюционно — наши предки не имели завтрака сразу после ночного сна и ели гораздо позже. А так печень с утра обеспечивала их организм энергией для добычи пропитания», — объяснил эндокринолог.

Богомолов добавил, что современный человек с утра двигается мало, поэтому на завтрак врач призвал избегать еды и напитков, повышающих уровень глюкозы. Так, он порекомендовал отказаться от любых напитков с сахаром, включая чай и кофе, от сладостей и быстро усваиваемых углеводов — кондитерских изделий, хлеба из пшеничной рафинированной муки, манной и рисовой каш.

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Вместо них эндокринолог посоветовал есть на завтра каши из перловки, гречки, геркулеса и пшенки, к которым полезно добавить фрукты и ягоды, а также белковые продукты — творог, яйца. Идеальным Богомолов назвал белково-овощной завтрак, в котором нет легко усваиваемых углеводов — это может быть яичница с помидорами, другими овощами и зеленью. «Типичный пример такого блюда — израильская шакшука. Подобные блюда практически не повышают глюкозу в крови», — заключил специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина развеяла миф о растворимом кофе. По ее мнению, напиток незаслуженно считают вредным и некачественным аналогом зернового кофе.

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