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22:58, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Раде обратились к министру финансов США с предупреждением по поводу Зеленского

Нардеп Дубинский: Зеленский хочет сорвать соглашение с США по ископаемым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сорвать сделку с США по добыче полезных ископаемых. Об этом в своем Telegram-канале сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Он отметил, что Зеленский неоднократно срывал подписание соглашения, однако сейчас у него нет такой возможности. В связи с этим, как утверждает политик, украинский лидер хочет сделать договор юридически ничтожным, чтобы впоследствии он мог отказаться от сделки.

«Зеленский и клан (экс-президента Украины Леонида) Кучмы — (украинского олигарха Виктора) Пинчука готовятся заложить под этот контракт часовую бомбу», — пишет он.

Дубинский подчеркнул, что считает заключение сделки с США ключевым элементом безопасности Украины и необходимым условием выполнения обязательств по возврату оказанной Вашингтоном помощи. «Поэтому я обратился с еще одним обращением к министру финансов Скотту Бессенту», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Украина не хочет подписывать последний вариант соглашения по полезным ископаемым. Отмечалось, что Киев разозлит американского президента Дональда Трампа, если откажется от заключения данной сделки.

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