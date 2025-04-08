Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:37, 8 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл темы встреч «Рамштайна» и «коалиции желающих»

Зеленский: темами ближайших встреч станут военный контингент и системы ПВО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл темы встреч контактной группы по помощи Украине в формате «Рамштайн» и «коалиции желающих». Его слова передает «РБК-Украина».

По его словам, на встрече в рамках «коалиции желающих» будет обсуждаться отправка военного контингента на территорию Украины, а на 26 встрече в формате «Рамштайн» ключевой темой станет отправка Киеву систем противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Украинский лидер добавил, что Великобритания и Германия передали сигнал украинским властям, что США могут не присутствовать на встрече контактной группы «Рамштайн».

Ранее Зеленский призвал стран-союзников передать Киеву все хранящиеся у них Patriot и упрекнул их в том, что системы не используются. Он также упомянул про договоренности о поставках вооружения, которые были заключены, но не были реализованы.

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. На Украине считают, что это может кардинально изменить ход конфликта

    Раскрыты планы США по переговорам с Ираном

    В двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

    В МИД прокомментировали перспективу заключения мирного договора с Японией

    В России мужчину приговорили к 18 годам за участие в террористическом сообществе

    Стрельбу и массовый таран машин на свадьбе в кавказском регионе России сняли на видео

    Барбер устроил 52-часовой марафон стрижек и установил рекорд в России

    40-летняя певица Акула снялась в откровенном платье без бюстгальтера

    В Подмосковье хорек застрял в вентиляции квартиры и был спасен

    Зеленский раскрыл темы встреч «Рамштайна» и «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше