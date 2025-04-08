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16:24, 8 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии

Зеленский рассказал о темах, которые он обсудил с премьером Бельгии Де Вевером
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о темах, которые он обсудил с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Этой информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Бельгию за передачу миллиарда евро в качестве военной помощи. Зеленский рассказал, что вместе с Де Веером в Киеве были представители десяти бельгийских оборонных компаний.

«Мы говорили о совместном производстве оружия и об инвестициях в производство на территории Украины — это то, что будет работать на всю Европу. Сегодня есть три соглашения с бельгийскими производителями. Подписываем документы», — написал Зеленский.

Ранее Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен прибыли на Украину. Отмечается, что выскопоставленные бельгийские представители приехали в Киев на поезде.

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