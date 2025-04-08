Филиппо: Зеленский хочет втянуть Китай в конфликт на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать мировую войну, втягивая Китай в украинский конфликт. С таким обвинением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта! Он явно не хочет мира ! Как и его крестные отцы-европеисты», — сказал он.

По его словам, Зеленский в разгар торговой войны между США и КНР «как назло» сообщил о двух китайских военнослужащих, взятых в плен. При этом, как и в «басне о 10 000 северокорейских солдат», европейцев просят поверить Зеленскому на слово, добавил Филиппо.

Прежде Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении к войне. «Пожалуйста, распространите эту информацию: Макрон и ЕС движутся к войне за спинами французов!» — написал политик.