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22:11, 8 апреля 2025Мир

Зеленского обвинили в попытке развязать мировую войну

Филиппо: Зеленский хочет втянуть Китай в конфликт на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский пытается развязать мировую войну, втягивая Китай в украинский конфликт. С таким обвинением выступил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х.

«Зеленский пытается использовать нынешнюю напряженность между Вашингтоном и Пекином: грубая и опасная провокация с целью глобализации конфликта! Он явно не хочет мира ! Как и его крестные отцы-европеисты», — сказал он.

По его словам, Зеленский в разгар торговой войны между США и КНР «как назло» сообщил о двух китайских военнослужащих, взятых в плен. При этом, как и в «басне о 10 000 северокорейских солдат», европейцев просят поверить Зеленскому на слово, добавил Филиппо.

Прежде Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении к войне. «Пожалуйста, распространите эту информацию: Макрон и ЕС движутся к войне за спинами французов!» — написал политик.

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