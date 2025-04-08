Житель Дзержинска Давидович помог освободить город, показав позиции ВСУ

Роман Давидович, житель города Дзержинска (украинское название — Торецк), рассказал, как помог российским бойцам освободить город от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова передает РИА Новости.

Мужчина пояснил, что он внес вклад в освобождение города, обозначив на картах позиции ВСУ, благодаря чему солдатам армии России было проще зачистить населенный пункт. По его словам, окопы и блиндажи противника находились по всему городу. Кроме того, нередко они занимали и пустые дома.

«Когда солдаты наши уже начали заходить, я и не поверил. И когда я Голландцу (позывной российского военного — прим. «Ленты.Ру») начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал», — поделился гражданский.

О взятии Дзержинска Минобороны России сообщило 7 февраля.