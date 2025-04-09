16-летний москвич три месяца не снимал линзы и едва не ослеп

Mash: В Москве 16-летний подросток три месяца не снимал линзы и едва не ослеп

В Москве 16-летний подросток три месяца не снимал однодневные линзы и едва не ослеп. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, юноша внезапно почувствовал резкую боль в глазах и вызвал скорую. В офтальмологии детского клинического центра имени Рошаля пациент пожаловался на слезоточение, боязнь света, отек век и сильное помутнение зрения.

Доктора обнаружили язву роговицы в левом глазу, в правом — инородную субстанцию с ворсинками. Все это могло закончиться для старшеклассника слепотой.

Спустя неделю терапии подростка выписали, он чувствует себя хорошо. Ему предстоит реабилитация, медики запретили носить ему линзы в течение полугода.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летний школьник решил повторить популярный тренд из соцсетей и чуть не лишился зрения. Старшеклассник попробовал повторить эксперимент, набирающий просмотры в сети, и смешал химикаты. Однако вместо ожидаемой реакции состав взорвался.