16-летний москвич решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп

MK.RU: В Москве школьник решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп

В Москве 16-летний школьник решил повторить популярный тренд из соцсетей и едва не ослеп. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, медики привезли в Детский центр имени Рошаля юношу с ожогами. У несовершеннолетнего были поражены шея, глаза, роговица, конъюнктива, кожа век и лица.

Старшеклассник попробовал повторить эксперимент, набирающий просмотры в сети, и смешал химикаты. Однако вместо ожидаемой реакции смесь взорвалась.

Во время операции врачи установили векорасширитель, обильно промыли и обработали место ожога антисептиком. Также они удалили некротические ткани, поврежденные химическим веществом, а затем ввели аутоплазму.

Ранее сообщалось, что в Саратове у 14-летнего школьника в руках взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью.