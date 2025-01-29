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16:58, 29 января 2025Россия

16-летний москвич решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп

MK.RU: В Москве школьник решил повторить тренд из соцсетей и едва не ослеп
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве 16-летний школьник решил повторить популярный тренд из соцсетей и едва не ослеп. Об этом стало известно MK.RU.

По данным издания, медики привезли в Детский центр имени Рошаля юношу с ожогами. У несовершеннолетнего были поражены шея, глаза, роговица, конъюнктива, кожа век и лица.

Старшеклассник попробовал повторить эксперимент, набирающий просмотры в сети, и смешал химикаты. Однако вместо ожидаемой реакции смесь взорвалась.

Во время операции врачи установили векорасширитель, обильно промыли и обработали место ожога антисептиком. Также они удалили некротические ткани, поврежденные химическим веществом, а затем ввели аутоплазму.

Ранее сообщалось, что в Саратове у 14-летнего школьника в руках взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью.

ЖЗЛ
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