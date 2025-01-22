В российском городе у школьника в руках взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью

Бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась у подростка в руках в Саратове

В Саратове у 14-летнего школьника в руках взорвалась бутылка с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области в Telegram-канале.

«В вечернее время 21 января 2025 года в жилом помещении одного из домов на ул. Мамонтовой в Саратове подросток получил ожоги лица в результате неосторожного обращения с бутылкой с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Прокуратура Ленинского района Саратова начала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего.

Ранее во Владивостоке во время выставки в честь Дня военного инженера в руках курсанта взорвалась мина из США. В результате россиянин получил минно-взрывные травмы, а также множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи.