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18:52, 22 января 2025Россия

В руках российского курсанта взорвалась мина из США

Во Владивостоке на выставке в ДВФУ в руках курсанта взорвалась мина из США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке во время выставки в честь Дня военного инженера в руках курсанта взорвалась мина из США. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, мероприятие, организованное Музеем пограничного управления по Приморскому краю, проходило на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. 21 января выставку посетил курсант второго курса, которого заинтересовала лежащая на столе среди экспонатов мина. Когда он взял устройство, оно сдетонировало.

По информации издания, в результате молодой человек получил минно-взрывные травмы, а также множественные слепые ранения обеих кистей, бедер и шеи. Оценка его состояния не приводится. В каком именно вузе учился пострадавший, не уточняется.

Ранее в Нижнем Новгороде в руках ученика лицея №38 взорвалась учебная граната. Как выяснилось, на уроке по основам безопасности и защиты Родины преподаватель дал мальчику муляж. Однако когда школьник дернул за чеку, устройство сдетонировало. В результате ребенка доставили в больницу с травмой губы и ушибом руки.

ЖЗЛ
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