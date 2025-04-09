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18:08, 9 апреля 2025Моя страна

71-летний мужчина установил рекорд России в становой тяге

71-летний россиянин установил новый рекорд в становой тяге — 2,1 килограмма
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: yakutia-daily.ru

71-летний россиянин установил новый рекорд страны в становой тяге — 2,1 килограмма. Об этом сообщает Yakutia-Daily.ru со ссылкой на администрацию Томпонского района.

Так, известно, что Александр Скрыбыкин стал победителем и в абсолютном зачете. «Выражаем Александру искреннюю благодарность за огромный вклад в развитие спорта и физической культуры в районе и республике», — прокомментировали в администрации достижение мужчины.

Ранее жительница Снежинска Анастасия Тимофеева приняла участие в открытом чемпионате Европы и установила новый рекорд России по пауэрлифтингу. Несмотря на то, что конкуренция была очень серьезной, южноуральская спортсменка в весовой категории до 56 килограммов в сумме троеборья подняла 380 килограммов.

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