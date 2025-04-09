71-летний мужчина установил рекорд России в становой тяге

71-летний россиянин установил новый рекорд в становой тяге — 2,1 килограмма

71-летний россиянин установил новый рекорд страны в становой тяге — 2,1 килограмма. Об этом сообщает Yakutia-Daily.ru со ссылкой на администрацию Томпонского района.

Так, известно, что Александр Скрыбыкин стал победителем и в абсолютном зачете. «Выражаем Александру искреннюю благодарность за огромный вклад в развитие спорта и физической культуры в районе и республике», — прокомментировали в администрации достижение мужчины.

Ранее жительница Снежинска Анастасия Тимофеева приняла участие в открытом чемпионате Европы и установила новый рекорд России по пауэрлифтингу. Несмотря на то, что конкуренция была очень серьезной, южноуральская спортсменка в весовой категории до 56 килограммов в сумме троеборья подняла 380 килограммов.