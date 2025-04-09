Британец выстрелил себе в лоб во время игры в русскую рулетку в Таиланде

Британский турист выстрелил себе в лоб во время игры в русскую рулетку в Паттайе

Британский турист выстрелил себе в лоб во время игры в русскую рулетку на тайском курорте Паттайя. Подробностями истории поделилось издание Khaosod.

По данным источника, вечером в понедельник, 7 апреля, в полицию поступило сообщение об иностранце, который нанес себе огнестрельное ранение на 11-м этаже кондоминиума в районе Бангламунг. Когда стражи правопорядка прибыли на место, они обнаружили истекающего кровью 30-летнего Майкла Джеймса без сознания. Спасатели реанимировали мужчину и срочно доставили его в ближайшую больницу.

При обыске комнаты полицейские нашли баллончики с «веселящим газом» и револьвер с одной стреляной гильзой 38-го калибра. Сосед пострадавшего по квартире, 29-летний литовец Алихановас, сообщил правоохранителям, что Джеймс употреблял каннабис и вдыхал «веселящий газ», а затем пригласил его сыграть в русскую рулетку. Алихановас отказался от этой затеи и пошел спать.

Вскоре он услышал выстрел, вышел из комнаты и увидел соседа в луже крови. Литовец немедленно обратился за помощью и предупредил о произошедшем сотрудников службы безопасности кондоминиума.

Расследование в отношении владельца огнестрельного оружия и обстоятельств этого инцидента продолжается.

Ранее на Филиппинах турист из США снимал деньги в банкомате и получил огнестрельное ранение в живот. Мужчину доставили в ближайшую больницу, но спасти его не удалось.

