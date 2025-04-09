Сотрудник мэрии поцеловал приятельницу и попал в тюрьму

В Японии 58-летний водитель мэра Масами Эндо поцеловал знакомую и попал в тюрьму

Водитель мэра поселка Одзу в японской префектуре Кумамото попал в тюрьму за то, что поцеловал приятельницу. Об этом пишет Japan Today.

58-летний Масами Эндо оказался за решеткой из-за инцидента, который произошел еще в середине февраля. Тогда мужчина заехал к своей знакомой по делам. Выходя из дома, Эндо «силой притянул женщину к себе и дважды поцеловал против ее воли», сказано в официальном заявлении полиции.

Позже пострадавшая обратилась на горячую линию по вопросам сексуального насилия. «Я поцеловал ее, чтобы поддержать. Я думал, что она чувствует себя одиноко», — оправдывался сотрудник мэрии.

Представитель администрации Одзу выразила сожаление в связи с происшествием и пообещала принять соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник три года прогуливал работу. Мужчина ходил в спортзал в рабочее время.