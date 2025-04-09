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01:23, 9 апреля 2025Силовые структуры

Экс-глава продовольственного управления Минобороны вышел на свободу

Экс-глава продовольственного управления МО Бережной вышел на свободу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tingey Injury Law Firm / Unsplash

235-й Гарнизонный военный суд отпустил на свободу экс-главу продовольственного управления Министерства обороны РФ полковника Александра Бережного, осужденного за взятку размером более 368 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат одного из фигурантов Александр Ильин.

Бережного приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы, однако его отпустили из зала суда, засчитав в срок проведенное в СИЗО время, указал Ильин.

По делу также проходили заместитель Бережного полковник Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу Юрий Решетников.

Ранее стало известно, что начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали на один месяц и 22 суток по подозрению в коррупции.

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