Экс-глава продовольственного управления Минобороны вышел на свободу

Экс-глава продовольственного управления МО Бережной вышел на свободу

235-й Гарнизонный военный суд отпустил на свободу экс-главу продовольственного управления Министерства обороны РФ полковника Александра Бережного, осужденного за взятку размером более 368 миллионов рублей. Об этом ТАСС заявил адвокат одного из фигурантов Александр Ильин.

Бережного приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы, однако его отпустили из зала суда, засчитав в срок проведенное в СИЗО время, указал Ильин.

По делу также проходили заместитель Бережного полковник Александр Вакулин, старший офицер отдела технического обеспечения продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк и начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу Юрий Решетников.

Ранее стало известно, что начальника управления Государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны России Юрия Кожевникова арестовали на один месяц и 22 суток по подозрению в коррупции.