Губернатор сообщил о погибшем и раненных при атаке дронов ВСУ на российский регион

Гладков сообщил о смерти жителя Красной Яруги из-за удара дрона по машине

В результате новых атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Красная Яруга есть погибший и раненые. О смерти мирного жителя сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мужчина не выжил после удара дрона по машине. Также пострадала его супруга, находившаяся рядом. Скорая помощь везет женщину в больницу с множественными осколочными ранениями бедра.

Кроме того, один человек ранен при атаке беспилотника по другому автомобилю. Мужчина самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больницу. «Ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. После оказания необходимой помощи врачи примут решение о его дальнейшем лечении», — написал Гладков, добавив, что на местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении в период с 9:00 до 14:00 шести беспилотников ВСУ над Белгородской областью. Информацию о районах поражения дронов и возможных последствиях на земле в ведомстве не уточнили.

