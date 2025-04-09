Шесть украинских беспилотников сбили в небе над российским регионом

РИА Новости: Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Белгородской областью

Шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны в Telegram.

Летательные аппараты были выявлены дежурными средствами противовоздушной обороны и уничтожены в период с 9:00 до 14:00, уточнили в министерстве.

Речь идет о беспилотниках самолетного типа, добавили в военном ведомстве. Иных данных о перехвате дронов не приводится.

В ночь на 9 апреля ВСУ совершили одну из самых масштабных с начала года атак по России. По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над 11 регионами. Уже утром дроны сбили еще и над Нижегородской областью.