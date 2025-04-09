В Китае придумали замену кабелю HDMI

Производители китайских телевизоров создали стандарт GPMI на замену HDMI

Китайский Альянс по сотрудничеству в области видеоиндустрии 8K UHD в Шэньчжэне предложил новый стандарт GPMI для замены распространенного HDMI. На это обратило внимание издание Pocket-lint.

HDMI — популярный интерфейс для передачи мультимедиа высокой четкости с источника на телевизор или монитор. В Китае создали стандарт General Purpose Media Interface (GPMI), который должен заменить HDMI. Авторы китайского медиа HKEPC заметили, что GPMI имеет два типа кабельных разъемов и отличается повышенной пропускной способностью.

Отмечается, что GPMI доступен в двух вариантах — с разъемами Type-C и Type-B. GPMI в форме Type-C обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 96 гигабит в секунду и мощность до 240 ватт. Вариант Type-B — рекордные 192 гигабита в секунду и 480 ватт. Для сравнения, актуальный стандарт HDMI 2.2 обеспечивает скорость до 96 гигабит в секунду, DisplayPort 2.1 — 80 гигабит в секунду. Новый стандарт уже получил одобрение USB Association.

Журналисты медиа заметили, что в Альянс по сотрудничеству в области видеоиндустрии 8K UHD входят около 50 компаний, включая производителей популярных телевизоров и мониторов Huawei, Skyworth, Hisense и TCL. Поэтому они предположили, что GPMI может появиться в устройствах в ближайшее время и в будущем заменить HDMI.

Ранее стало известно, что воронежский завод «Квант» остановил выпуск телевизоров российского бренда Irbis во всех вариантах. Irbis является единственным брендом телевизоров, включенным в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.