В джунглях Конго снова заметили чудовище, похожее на живого динозавра. Как ученые объясняют его существование?

Ученые объяснили сообщения о встречах с живым динозавром в джунглях Конго

Издание National Geographic утверждает, что в последнее время жители Центральной Африки все чаще рассказывают о встречах с мокеле-мбембе — легендарным существом, которое якобы обитает в лесах у реки Конго. В начале XX века многие верили, что под этим названием скрывается динозавр, который каким-то образом дожил до нашего времени. Сейчас так считают только любители криптозоологии — псевдонауки, изучающей снежного человека, лох-несское чудовище и других несуществующих монстров. Специалисты уверены, что у новых свидетельств о мокеле-мбембе есть другое объяснение.

Жители Конго издавна верили, что в джунглях скрывается огромное существо

Упоминания мокеле-мбембе можно найти в преданиях народов, живущих во впадине Конго. По рассказам, внешне это существо напоминает отчасти слона, отчасти рептилию. В Европе о нем узнали от католических миссионеров, которые в XIX веке пытались обратить жителей Африки в христианство. Сами они этих чудовищ не встречали, но утверждали, что своими глазами видели отпечатки огромных лап.

Проходя через лес, французские миссионеры заметили и описали след неведомого зверя, «которого не удалось увидеть, но который, несомненно, был чудовищен: на земле были отчетливо видны отпечатки когтей, образующие след около трех футов в окружности. Расположение отпечатков указывало на то, что зверь шел, а не бежал; расстояние между следами составляло семь-восемь футов» из книги Роя Макала «Живой динозавр? В поисках мокеле-мбембе»

Современники относились к подобным сообщениям со сдержанным скептицизмом. С одной стороны, было трудно поверить, что такой крупный зверь ни разу не попадался на глаза никому, кроме суеверных туземцев.

С другой стороны, впадина Конго казалась идеальным местом обитания неведомых чудовищ: почти миллион квадратных километров с непроходимыми лесами и болотами, в которых может таиться что угодно.

Статуя динозавра Фото: Jens Meyer / AP

В начале XX века немецкий капитан Людвиг Фрайхер фон Штайн цу Лаусниц так излагал легенду о мокеле-мбембе, услышанную во время поездки в Конго.

Говорят, это животное буровато-серого цвета, с гладкой кожей, по размерам — приблизительно как слон, по меньшей мере как бегемот. Утверждается, что у него длинная и чрезвычайно гибкая шея и только один зуб, но очень длинный; некоторые называют его рогом. Несколько человек упоминали также длинный мускулистый хвост, подобный хвосту аллигатора. Лодки, приближающиеся к нему, якобы обречены: животное, как говорят, сразу нападает на судно и убивает команду, не поедая при этом тел Людвиг Фрайхер фон Штайн цу Лаусниц

Капитан обратил внимания на сходство мокеле-мбембе с динозаврами — или, точнее, с представлением о динозаврах, бытовавшим в начале XX века. Он решил проверить свою догадку и стал показывать местным жителям изображения динозавров и современных животных. Они узнавали на картинках не только леопардов, горилл и крокодилов, но и диплодоков — вымерших динозавров с длинной шеей и хвостом. При этом они не узнавали ни других видов динозавров, ни медведей, которые в Африке не водятся.

В 1911 году мокеле-мбембе заинтересовал знаменитого коллекционера диких животных Карла Гагенбека. Он не сомневался, что чудовище существует, и отправил на его поиски несколько экспедиций. Все они вернулись ни с чем.

Оба моих информатора слышали, что в глубине великих болот обитает чудовище огромных размеров — нечто среднее между слоном и драконом. Однако это не единственное свидетельство в пользу существования этого животного. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как Менгес, человек, в надежности которого нет ни малейших сомнений, услышал абсолютно такую же историю от местных негров. Еще более поразительно то, что на стенах некоторых пещер в Центральной Африке можно обнаружить подлинные изображения этого странного существа. Судя по всему, если верить услышанному, речь может идти лишь о каком-то виде динозавра, по-видимому, родственного бронтозавру Карл Гагенбек коллекционер диких животных

В прошлом некоторые ученые не исключали, что мокеле-мбембе действительно представляет собой уцелевшую доисторическую рептилию. Однако ко второй половине XX века надежды на то, что в Конго действительно обитает живой динозавр, почти не осталось.

Коллекционер диких животных Карл Гагенбек Фото: Public Domain

Энтузиасты более 50 лет пытались снять мокеле-мбембе на кинопленку и записать его крики

В начале 1980-х путешественник Генри Пауэлл и биолог Рой Макал дважды ездили в Конго и собрали новые свидетельства очевидцев, якобы видевших мокеле-мбембе. Вещественных доказательств его существования им найти не удалось.

В 1981 году в Конго побывал инженер НАСА Герман Регустерс, увлекающийся криптозоологией. Он считал, что мокеле-мбембе представляет собой динозавра, обитающего в крупных водоемах. Позднее Регустерс утверждал, что он и его спутники неоднократно наблюдали в озере некое существо, которое было гораздо крупнее гиппопотамов. Сфотографировать его не удалось.

В 11:45 утра 4 ноября, когда мы с Киа исследовали южную оконечность озера, раздался необычайный и громкий крик неизвестного животного. Он начинался с низкого рева и переходил затем в глубокий гортанный трубящий рык. Было отчетливо слышно, как крупное существо продирается сквозь кустарник, удаляясь от нас в сторону болот. Примерно через пять минут рев повторился — и больше не раздавался. Впоследствии крик слышали все члены нашей группы. Конголезцы приписывали его мокеле-мбембе. Попытки записать звук предпринимались неоднократно, но каждый раз результат оказывался неудовлетворительным из отчета Германа Регустерса

С похожими трудностями столкнулся и конголезский зоолог Марселлен Агнана. В 1983 году он заявил, что снял мокеле-мбембе на кинопленку, но отснятые материалы якобы пропали при обработке.

Река Конго Фото: Sam Mednick / AP

Всплеск сообщений о встречах с мокеле-мбембе может быть связан с вырубкой джунглей

Издание National Geographic пишет, что в последние годы рассказы о встречах с мокеле-мбембе заметно участились. Несмотря на это, ученые по-прежнему сомневаются в его существовании.

Специалисты связывают всплеск сообщений о чудовище с вырубкой джунглей, из-за чего вполне обычные, известные науке животные вынуждены переселяться в другие места. В результате они все чаще попадаются на глаза людям, которые прежде их не встречали и никак этого не ожидают. Как раз в таких случаях их и принимают за мифических монстров.

В крупных поселениях, которые вторгаются в места обитания зверей, непривычные к этому люди начинают то и дело сталкиваться с крупными животными. Вот такие люди и рассказывают мне, что видели мокеле-мбембе Лаура Влахова эколог

National Geographic приводит рассказ биолога Джозефа Ойанге, который наблюдал подобную путаницу своими глазами. В 2023 году он навещал родственников, живущих во впадине Конго. По его словам, неподалеку от деревни вырубили два гектара джунглей, где жили гориллы. После этого обезьяны стали приходить на поля, кормиться и топтать посевы. По ночам в деревне были слышны их крики, но подросток, с которым разговаривал Ойанге, был уверен, что слышит рев мокеле-мбембе.

Подобные процессы могут происходить и в других регионах, считают ученые. Где-то за монстра принимают слона, впервые встреченного в лесу, где-то бегемота или другое крупное животное. Простое и будничное объяснение можно найти почти всем сообщениям о мокеле-мбембе. Динозавры для этого не требуются.