Участились наблюдения легендарного живого динозавра в джунглях Конго

Жители Конго сообщили о встречах с мокеле-мбембе, считающимся живым динозавром

Из Африки все чаще сообщают о встречах с мокеле-мбембе — легендарным существом, которое якобы скрывается в лесах у реки Конго. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Упоминания мокеле-мбембе можно найти в преданиях народов, живущих во впадине Конго. По рассказам, это существо имеет огромные размеры, длинную шею и маленькую голову. В прошлом некоторые ученые не исключали, что мокеле-мбембе представляет собой уцелевшую доисторическую рептилию. Впадина Конго — это миллион квадратных километров с непроходимыми лесами и болотами, где, по их мнению, вполне мог затеряться живой динозавр. Его неоднократно пытались найти, но все экспедиции не приносили результатов.

Издание National Geographic пишет, что в последние годы наблюдения мокеле-мбембе заметно участились. Несмотря на это, специалисты по-прежнему сомневаются в его существовании. По их мнению, всплеск сообщений о чудовище связан с вырубкой джунглей, из-за которой животные переселяются в другие места. Там они попадаются на глаза людям, которые прежде не имели с ними дела, и те принимают их за мифических монстров.

National Geographic приводит рассказ биолога Джозефа Ойанге, который наблюдал подобную путаницу своими глазами. В 2023 году он навещал родственников, живущих во впадине Конго. По его словам, неподалеку от деревни вырубили два гектара джунглей, где жили гориллы. После этого обезьяны стали приходить на поля, кормиться и топтать посевы. По ночам в деревне были слышны их крики, но подросток, с которым разговаривал Ойанге, был уверен, что слышит рев мокеле-мбембе.

Такая же путаница может происходить и в других регионах, считают ученые. Где-то за монстра принимают слона, впервые встреченного в лесу, где-то бегемота или другое крупное животное.

В крупных поселениях, которые вторгаются в места обитания зверей, непривычные к этому люди начинают то и дело сталкиваться с крупными животными. Вот такие люди и рассказывают мне, что видели мокеле-мбембе Лаура Влахова эколог

Ранее сообщалось, что египетский каракал пересек границу с Израилем и напал на израильских солдат на военной базе. Хищника поймали и передали ветеринарам.

