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16:43, 9 апреля 2025Бывший СССР

На Украине закупили куриные ножки для противостояния одной угрозе

В «Укрпочте» закупали куриные ножки для защиты от собак
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Национальном почтовом операторе Украины «Укрпочта» закупали куриные ножки для защиты почтальонов от нападения собак. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский, передает «Страна» в своем Telegram-канале.

Он заявил, что задумка должна была помочь почтальоном отвлечь внимание бродящих собак в случае нападения. Смилянский назвал это «отвлекающим маневром».

Гендиректор «Укрпочты» также рассказал, что на складах с середины прошлого века лежали револьверы системы Нагана, произведенные еще в Российской империи. Смилянский рассказал, что их ждали целый год и затем оружие стали выдавать «Укрпочте».

В январе «Укрпочта» выпустила марку с отсылкой к нецензурной цитате президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме.

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