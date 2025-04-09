Набиуллина оценила процент размороженных активов россиян

Набиуллина: К началу 2025 года разблокирована почти половина активов россиян

К началу 2025 года почти половину замороженных активов российских граждан и компаний удалось разблокировать. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

Она подчеркнула, что речь идет об активах, которые оказались заблокированы в 2022 году. По словам Набиуллиной, регулятор, Министерство финансов и правительство страны делают все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов.

В конце февраля Набиуллина рассказала, что по итогам 2024 года удалось разблокировать 570 миллиардов рублей замороженных средств, что коснулось 1,5 миллиона человек. Однако большие схемы по разморозке активов частных инвесторов пока не обсуждаются. Один из способов разблокировки предполагает обмен заблокированными активами.

В 2023 году власти Швейцарии разблокировали связанные с Россией активы на 318 миллионов долларов. Это произошло из-за снятия санкций Евросоюза с некоторых лиц.