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11:02, 9 апреля 2025Наука и техника

НАСА заявило о работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС

В НАСА заявили о совместной работе с «Роскосмосом» по затоплению МКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA

НАСА и госкорпорация «Роскосмос» совместно прорабатывают различные планы по затоплению Международной космической станции (МКС), заявил заместитель главы американского космического агентства по реализации космических программ Кен Бауэрсокс. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое», — сказал руководитель.

Бауэрсокс напомнил, что на данный момент США решили остаться на МКС до 2030-го, тогда как Россия — до 2028-го.

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В декабре Юрий Борисов, занимая должность гендиректора госкорпорации, сообщил, что «Роскосмос» планирует контактировать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу сведения с околоземной орбиты МКС.

В мае Сергей Крикалев, будучи исполнительным директором «Роскосмоса», заявил, что Россия не исключает продление эксплуатации МКС после 2028 года.

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