В «Роскосмосе» рассказали о планах по сведению МКС с орбиты

«Роскосмос» планирует контактировать с администрацией Трампа по вопросу МКС

«Роскосмос» планирует контактировать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа по вопросу сведения с околоземной орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом РБК сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

По словам руководителя, в настоящее время прекращение эксплуатации МКС намечено на 2030 год. «Окончательный сценарий еще, наверное, будет уточняться, в том числе с приходом новой администрации НАСА. Ну, по крайней мере, со старой администрацией мы обсуждали, что это где-то рубеж 2030 года», — сказал глава госкорпорации.

В мае Борисов признал, что сотрудничество между США и Россией в космонавтике свелось к МКС.

В том же месяце исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев заявил, что Россия не исключает продление эксплуатации МКС после 2028 года.