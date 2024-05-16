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11:03, 16 мая 2024Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о сотрудничестве США и России

Борисов: сотрудничество США и России в космосе свелось к МКС

Фото: Roscosmos space corporation / AP

К настоящему времени сотрудничество между США и Россией в космонавтике свелось к Международной космической станции (МКС), рассказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы сказал, что наше сотрудничество с Китаем носит более глубокий и всесторонний характер, потому что с США работа практически свелась только к работе по Международной космической станции», — заявил руководитель.

Ранее на брифинге НАСА стало известно, что первый россиянин — космонавт «Роскосмоса» — может совершить полет на космическом корабле Starliner в ходе миссии Starliner 2.

В марте пилотируемый корабль «Союз МС-25» с первой участницей космического полета от Белоруссии Мариной Василевской, космонавтом госкорпорации Олегом Новицким и астронавтом НАСА Трейси Дайсон пристыковался к МКС.

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      Иван Потапов
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