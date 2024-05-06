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19:10, 6 мая 2024Наука и техника

США рассказали о первом полете россиянина на Starliner

НАСА: космонавт «Роскосмоса» может стать участником миссии Starliner-2

Фото: Joel Kowsky / NASA

Первый россиянин — космонавт госкорпорации «Роскосмос» — может совершить полет на космическом корабле Starliner в ходе миссии Starliner-2. Об этом со ссылкой на брифинг НАСА сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что первоначально полет россиянина планировался в ходе миссии Starliner-1. По словам представителя американского космического агентства Даны Вайгель, российская сторона ожидает более длительной летной истории Starliner, потому первый россиянин может отправиться на околоземную орбиту в рамках Starliner-2.

По ее словам, НАСА и «Роскосмос» не имеют соглашений об обмене экипажами в сроки, когда запланирована реализация миссии Starliner-1 — первого после завершения испытаний и прохождения сертификации пилотируемого полета нового американского корабля к Международной космической станции (МКС).

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В мае 2022 года Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Starliner.

Первый запуск Starliner с экипажем намечен на 6 мая (7 мая по московскому времени).

Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.

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      Иван Потапов
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