США рассказали о первом полете россиянина на Starliner

НАСА: космонавт «Роскосмоса» может стать участником миссии Starliner-2

Первый россиянин — космонавт госкорпорации «Роскосмос» — может совершить полет на космическом корабле Starliner в ходе миссии Starliner-2. Об этом со ссылкой на брифинг НАСА сообщает SpaceNews.

Издание напоминает, что первоначально полет россиянина планировался в ходе миссии Starliner-1. По словам представителя американского космического агентства Даны Вайгель, российская сторона ожидает более длительной летной истории Starliner, потому первый россиянин может отправиться на околоземную орбиту в рамках Starliner-2.

По ее словам, НАСА и «Роскосмос» не имеют соглашений об обмене экипажами в сроки, когда запланирована реализация миссии Starliner-1 — первого после завершения испытаний и прохождения сертификации пилотируемого полета нового американского корабля к Международной космической станции (МКС).

В мае 2022 года Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора «Роскосмоса», заявил, что российские космонавты не будут летать на американских кораблях Starliner.

Первый запуск Starliner с экипажем намечен на 6 мая (7 мая по московскому времени).

Ранее корабль стартовал дважды и без экипажа — 20 декабря 2019-го и 19 мая 2022-го. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена. Во втором Starliner без экипажа успешно пристыковался к станции.