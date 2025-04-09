Житель Суджи лишился зубов, обварил ноги и сильно похудел во время оккупации ВСУ

Житель Суджи в Курской области во время оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ) пережил страшные вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказал его сын Алексей.

По словам мужчины, его отец до вторжения ВСУ обладал железной психикой и спокойно переносил любые испытания, однако после того, как его эвакуировали из города, стал плакать. «До этого я ни разу не видел, чтобы он плакал даже на похоронах родственников», — подчеркнул Алексей.

Он также сообщил, что за период жизни в оккупированном городе из-за скудного питания его отец похудел на двадцать килограммов и лишился нескольких зубов. Кроме того, мужчина случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и обварил ноги, получив серьезные ожоги. «Местный волонтер делал ему перевязки, срезал волдыри. Остались шрамы на ногах», — сообщил сын курянина.

Он предположил, что после пережитого его отец уже не вернется в разрушенный город.

Минобороны России заявило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск 13 марта 2025 года. Активные бои за город продолжались с 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ