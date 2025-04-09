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01:02, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянин лишился зубов, обварил ноги и «пережил страшные вещи» в оккупированной Судже

Житель Суджи лишился зубов, обварил ноги и сильно похудел во время оккупации ВСУ
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Житель Суджи в Курской области во время оккупации города Вооруженными силами Украины (ВСУ) пережил страшные вещи. Об этом «Ленте.ру» рассказал его сын Алексей.

По словам мужчины, его отец до вторжения ВСУ обладал железной психикой и спокойно переносил любые испытания, однако после того, как его эвакуировали из города, стал плакать. «До этого я ни разу не видел, чтобы он плакал даже на похоронах родственников», — подчеркнул Алексей.

Он также сообщил, что за период жизни в оккупированном городе из-за скудного питания его отец похудел на двадцать килограммов и лишился нескольких зубов. Кроме того, мужчина случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и обварил ноги, получив серьезные ожоги. «Местный волонтер делал ему перевязки, срезал волдыри. Остались шрамы на ногах», — сообщил сын курянина.

Он предположил, что после пережитого его отец уже не вернется в разрушенный город.

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