Осужденному на два пожизненных срока ангарскому маньяку предъявлено новое обвинение

Ангарскому маньяку Попкову предъявлено новое обвинение в убийстве

Приговоренного к двум пожизненным срокам за расправу над более чем 80 женщинами ангарскому маньяку Михаилу Попкову предъявлено новое обвинение за преступление, совершенное 14 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Сейчас правоохранители собирают доказательства, а потом все материалы уголовного дела будут переданы в суд.

По данным следствия, в мае 2011 года Попков встретил ранее незнакомую ему женщину. Это произошло в городском парке, расположенном за Домом культуры (ДК) «Современник». У них завязался разговор, который привел к ссоре. В результате он несколько раз ударил пострадавшую топором, а потом, когда женщина упала без сознания, он облил ее горючей жидкостью и поджег.

8 апреля стало известно, что маньяк признался еще в одной расправе.

