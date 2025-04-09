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16:16, 9 апреля 2025Силовые структуры

Следственные действия по новому обвинению ангарского маньяка попали на видео

СК снял на видео следственные действия по новому делу ангарского маньяка Попкова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Осужденному на два пожизненных срока ангарскому маньяку предъявлено новое обвинение

Следователи показали видео с кадрами следственных действий, прошедших по новому делу ангарского маньяка Михаила Попкова. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На видео показано, как правоохранители привезли его в парк. Фигурант привел силовиков к тропинке и рассказал, что здесь он встретил пострадавшую. По его словам, она у него что-то спросила и потом у них завязался разговор. Затем Попков на манекене показал, как ударил ее топором по голове.

Ранее сообщалось, что Попкову предъявлено новое обвинение за совершенную 14 лет назад расправу над женщиной. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Сейчас правоохранители собирают доказательства, а потом все материалы уголовного дела будут переданы в суд.

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