Следственные действия по новому обвинению ангарского маньяка попали на видео

СК снял на видео следственные действия по новому делу ангарского маньяка Попкова

Следователи показали видео с кадрами следственных действий, прошедших по новому делу ангарского маньяка Михаила Попкова. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На видео показано, как правоохранители привезли его в парк. Фигурант привел силовиков к тропинке и рассказал, что здесь он встретил пострадавшую. По его словам, она у него что-то спросила и потом у них завязался разговор. Затем Попков на манекене показал, как ударил ее топором по голове.

Ранее сообщалось, что Попкову предъявлено новое обвинение за совершенную 14 лет назад расправу над женщиной. Он обвиняется по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Сейчас правоохранители собирают доказательства, а потом все материалы уголовного дела будут переданы в суд.