Пострадавшая во время расправы над Дедом Хасаном экс-официантка подала иск к Таганской ОПГ

Раненная во время убийства Деда Хасана подала иск к Таганской ОПГ на ₽50 млн

Получившая ранение во время расправы над королем воровского мира Асланом Усояном (известным как Дед Хасан) бывшая официантка Марьят Бикчурина подала икс к участникам Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Бикчурина работала официанткой в ресторане «Старый фаэтон», где в январе 2013 года и произошла расправа над криминальным авторитетом. Она рассказала, что в результате покушения на Усояна одна из пуль повредила ей спинной мозг. По ее словам, до конца жизни она осталась парализованной. Пострадавшая заявила, что проходила дорогостоящее лечение в Китае и в Стамбуле, поэтому она решила заявить иск к подсудимым на 50 миллионов рублей. «20 миллионов — это компенсация морального вреда, а 30 — компенсация расходов на лечение», — объяснила женщина.

Ранее сообщалось, что суд присяжных вынес обвинительный вердикт членам Таганской ОПГ. Подсудимые признаны виновными в создании банды в 1991 году. А ее лидер Игорь Жирноклеев причастен к расправе над Дедом Хасаном.