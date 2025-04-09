Президент одной из стран НАТО предсказал ураган мировой экономике

Эрдоган: Мировую экономику ждет сильный ураган, который накроет всех

Глобальная торговая система затрещала по швам. Об этом предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его процитировало РИА Новости.

Он констатировал, что в мире идет подготовка к новому периоду экономической борьбы. Укрепляются протекционистские механизмы. Что касается торговых войн, то, по словам Эрдогана, они свидетельствуют о приближении сильного урагана, который затронет всех: «и больших, и малых».

Ранее о серьезных испытаниях, которые предстоят мировой торговле, высказалась глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, происходят тектонические изменения. Но как они повлияют на Россию, пока сложно сказать. Тем не менее она считает торговые войны, развязываемые президентом США Дональдом Трампом, угрозой национальной экономике.

В свою очередь, глава швейцарского банка UBS Серджо Эрмотти не поверил, что кризис, спровоцированный властями США, удастся быстро преодолеть. Мировые рынки еще нескоро выйдут из неопределенности.