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12:21, 9 апреля 2025Россия

Российский лицеист прыгнул из окна ради 100 рублей и поплатился

В Тольятти учащийся лицея прыгнул из окна ради 100 рублей и сломал ногу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В Тольятти учащийся лицея №6 прыгнул из окна ради 100 рублей и поплатился. Мальчика госпитализировали со сломанной ногой, об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Юный россиянин поспорил с одноклассниками о том, что прыгнет со второго этажа. Шалость не прошла без последствий — мальчик приземлился на ногу, самостоятельно подняться он уже не смог.

Из лицея его забрали фельдшеры скорой помощи. Сведений о состоянии ребенка не приводилось.

До этого стало известно, что в Иркутске 15-летний школьник на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию. Врачам удалось откачать несовершеннолетнего. Выяснилось, что он якобы поспорил со сверстниками.

Еще раньше в Москве два 15-летних подростка отравились, выпив бутылку конька, и попали в больницу в тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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