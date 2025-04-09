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19:35, 9 апреля 2025Россия

Сразу пять украинских БПЛА заметили над российскими регионами

Минобороны: Сразу пять дронов ВСУ сбили над российскими регионами
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Сразу пять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным министерства, украинские беспилотные летательные аппараты сбили системы противовоздушной обороны с 15:05 до 17:40 по московскому времени. Три БПЛА уничтожили над Курской областью, еще два — над Белгородской.

Каких-либо других подробностей произошедшего в оборонном ведомстве не привели.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры боя с бойцом Вооруженных сил Украины на границе Белгородской области. На опубликованном ролике видно, что подлетевший дрон сбросил взрывное устройство на украинского солдата, находящегося между дорогой и лесополосой.

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