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17:30, 9 апреля 2025Из жизни

В Москве на Патриарших начали подавать пиццу с дубайским шоколадом

В Москве ресторан на Патриарших добавил в меню пиццу с дубайским шоколадом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В меню одного из московских ресторанов добавили пиццу с дубайским шоколадом. Видео необычного блюда опубликовано в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ресторана Bocconcino.

На волне популярности дубайского шоколада в России модный ресторан итальянской кухни, который находится в Москве на Патриарших прудах, предложил необычную сладкую пиццу. В составе фирменное тонкое тесто и начинка из шоколада, фисташковой пасты, хрустящего теста катаифи и жареных фисташек.

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Ранее сообщалось, что жители Москвы начали массово изучать рецепты и заказывать к Пасхе «дубайские куличи». Автором тренда считают кондитера из Челябинской области Екатерину Абрамову, которая создала и опубликовала видеорецепт кулича, вдохновленный популярным дубайским шоколадом.

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