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20:12, 9 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе подросток выстрелил в девушку из светошумового пистолета в трамвае

В Петербурге подросток в трамвае выстрелил в девушку из светошумового пистолета
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил в 17-летнюю девушку из светошумового пистолета в трамвае. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, ЧП произошло в трамвае у «Озерков», подросток был в компании сверстников и открыл огонь. Пострадавшая получил проникающее ранение глаза. Ее госпитализировали. Стрелявшего юношу задержали.

Правоохранителям он объяснил, что все произошло случайно. По его словам, они баловались и нечаянно нажали на курок.

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала пассажира городского метро, устроившего стрельбу из пускового устройства. В отношении него был составлен протокол по факту мелкого хулиганства, а сам он помещен в спецприемник.

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