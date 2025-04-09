Аналитик Слебода: Экономика РФ отлично справилась с внешним давлением

Российская экономика отлично справилась с санкциями и внешним давлением. С таким необычным заявлением выступил американский политолог Марк Слебода.

«Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность. Конечно, у них есть сложности. Сейчас в России замедляют экономику, чтобы она не перегрелась. Но учитывая внешнее давление, они справились прекрасно», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сейчас «посылает сигналы», вводя новые санкции против РФ. Слебода отметил, что большинство их даже не заметило, а в самой России «всем плевать». При этом рост российской экономики составил четыре процента, превзойдя США и страны Европы, добавил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов положительно оценил введенные Трампом пошлины для экономики России. «Цены на нефть будут падать — это негативно для доходов бюджета, для курса рубля, но это даст импульс снижению сырьевой зависимости», — отметил он.