В США задержат передачу нового авианосца флоту

Передачу нового авианосца ВМС США задержат из-за проблем с оборудованием

Передачу атомного авианосца «Джон Ф. Кеннеди» типа «Джеральд Р. Форд», который строят для Военно-морских сил (ВМС) США, могут задержать из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что при строительстве нового корабля возникли проблемы с подъемниками, а также системами, которые обеспечивают взлет и посадку самолетов.

По условиям контракта судостроительная компания HII должна передать корабль флоту в июле. Представители ВМС сообщили, что существуют факторы, которые ставят под сомнение эту дату.

В публикации напомнили, что прошлый корабль типа «Джеральд Р. Форд» передали заказчику на 32 месяца позже запланированного срока. При этом на устранение дефектов конструкции ушли годы.

В январе журнал The National Interest писал, что российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» с разделяющейся головной частью способны выводить из строя авианосцы.