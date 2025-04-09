В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов

Офицер ВСУ: На Украине уничтожен главный объект по производству боеприпасов

На Украине заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Сербин, передает газета Le Monde.

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сообщил офицер.

Уточняется, что предприятие находилось в городе Шостка Сумской области Украины. Его называют главным промышленным центром по производству взрывчаток и боеприпасов в стране.

В ноябре 2024 года Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар дроном по украинскому государственному предприятию (ГП) «Импульс» в городе Шостка Сумской области. «После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов», — заявил тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.