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18:56, 9 апреля 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов

Офицер ВСУ: На Украине уничтожен главный объект по производству боеприпасов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Joint Munitions Command / Reuters

На Украине заявили об уничтожении главного объекта по производству боеприпасов. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Сербин, передает газета Le Monde.

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», — сообщил офицер.

Уточняется, что предприятие находилось в городе Шостка Сумской области Украины. Его называют главным промышленным центром по производству взрывчаток и боеприпасов в стране.

В ноябре 2024 года Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар дроном по украинскому государственному предприятию (ГП) «Импульс» в городе Шостка Сумской области. «После цветения нашей "Герани" на данном стратегическом предприятии началась вторичная детонация, продолжавшаяся не менее двух часов», — заявил тогда председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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