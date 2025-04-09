Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:51, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Варламов приехал в самый опасный город США и испугался

Блогер Варламов признался, что ему было страшно в городе Джексон в США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о поездке в город Джексон в американском штате Миссисипи. В видео, доступном на YouTube, он признался, что происходящее в городе напугало его.

«Кроме шуток, здесь реально стремно. Стремно, потому что здесь много сожженных, заброшенных домов», — пожаловался Варламов. Он также назвал Джексон самым опасным городом США из-за высокого уровня преступности.

Блогер добавил, что продавец в магазине оружия, с которым он пообщался для выпуска, призвал его не останавливаться в Джексоне. Продавец заявил, что находиться в городе может быть опасно для жизни, и уточнил, что в Джексоне нет безопасных районов.

Ранее Варламов признался, что его разочаровал Лас-Вегас. Он назвал этот американский город заурядным и банальным.

    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о пропаже целой бригады ВСУ в белгородском приграничье. Она шла на смену истощенным силам

    Директор Орбакайте высказался о позиции певицы по СВО

    ВСУ атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» энергией компрессорную станцию в России

    Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

    Минобороны заявило о попытке удара ВСУ по газораспределительной станции на Кубани

    Хинштейн раскрыл масштаб разрушений в одном районе Курской области после вторжения ВСУ

    Обломки беспилотников нашли в четырех районах Краснодарского края

    ВСУ атаковали энергообъект на предприятии в российском регионе

    В России подготовили проект условия возвращения иностранных компаний

    Нефть сорта Brent подешевела до очередного минимума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше