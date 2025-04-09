Варламов приехал в самый опасный город США и испугался

Блогер Варламов признался, что ему было страшно в городе Джексон в США

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал о поездке в город Джексон в американском штате Миссисипи. В видео, доступном на YouTube, он признался, что происходящее в городе напугало его.

«Кроме шуток, здесь реально стремно. Стремно, потому что здесь много сожженных, заброшенных домов», — пожаловался Варламов. Он также назвал Джексон самым опасным городом США из-за высокого уровня преступности.

Блогер добавил, что продавец в магазине оружия, с которым он пообщался для выпуска, призвал его не останавливаться в Джексоне. Продавец заявил, что находиться в городе может быть опасно для жизни, и уточнил, что в Джексоне нет безопасных районов.

Ранее Варламов признался, что его разочаровал Лас-Вегас. Он назвал этот американский город заурядным и банальным.