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07:01, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об одной ошибке при выходе на пенсию

Депутат Бессараб: Отсрочка пенсии может повысить выплаты на 40 процентов
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне при выходе на пенсию иногда совершают ошибку, когда не изучают альтернативные возможности, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, она указала на возможность заметно увеличить выплаты.

«Россияне очень серьезно относятся к выходу на пенсию и редко совершают какие-то ошибки, — сказала политик. — Соцфонд сегодня, в соответствии с законодательством, предоставляет все возможные сведения, чтобы принять решение о выходе на пенсию. И это, наверное, единственное, на что я бы посоветовала обращать пристальное внимание».

Бессараб объяснила, что иногда, при достижении возраста выхода на пенсию, люди понимают, что у них еще остались силы и желание на продолжение работы. Но не все, по словам политика, знают, что, если отсрочить выход на пенсию на несколько лет, можно получить повышение выплат.

«Чтобы принять решение, надо взвешивать все возможности. И за пять лет работы можно повысить пенсию на 40 процентов, если не получать ее в этот срок. Вот такие моменты я бы рекомендовала внимательно изучать, и уже на основании этой информации принимать решение», — посоветовала депутат.

Ранее россиянам напомнили, что самозанятые, которые обходят Социальный фонд десятой дорогой, в будущем могут надеяться лишь на социальную пенсию. Размер социальной пенсии лишь немного выше прожиточного минимума.

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