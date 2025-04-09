Раскрыта причина гибели популяции дельфинов

Front Mar Sci: Цветение фитопланктона привело к снижению популяции дельфинов

Во Флориде ученые выяснили, почему в лагуне Индиан-Ривер уменьшается популяция дельфинов. Как показало новое исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, причина в том, что дельфины стали питаться менее калорийной рыбой. Это произошло из-за экологических изменений, вызванных цветением водорослей.

После бурного размножения фитопланктона в 2011 году в лагуне почти исчезли морские травы и макроводоросли — ключевые среды обитания для рыбы. Это привело к сокращению численности рыб семейства элопсовых, которые ранее были основным источником энергии для дельфинов. Взамен морские млекопитающие начали есть более доступную, но менее питательную рыбу, например морского карася.

С помощью изотопного анализа тканей погибших животных, ученые выяснили, что уже к 2013 году содержание высококалорийной рыбы в рационе снизилось почти вдвое. Это совпало с резким ростом числа смертей от истощения — 61 процент всех погибших дельфинов в тот год были признаны жертвами голода.

Кроме нехватки пищи, дельфины могли столкнуться с температурным стрессом — зимой 2010 и 2011 годов температура воды опускалась до критических значений. Однако соленость воды оставалась в норме, и осмотическое напряжение, по мнению ученых, маловероятно.

Исследование подчеркивает, насколько чувствительны верхние звенья пищевой цепи к изменениям среды и важность контроля за качеством воды и уровнем питательных веществ. По плану, содержание азота и фосфора в лагуне должно быть снижено к 2035 году, но ученые считают, что может потребоваться дополнительное вмешательство, чтобы предотвратить новые эпизоды массовой гибели.

Ранее ученые Бристольского университета предсказали, что глобальное потепление может привести к вымиранию планктона.