Полузащитник «Реала Сосьедад» Захарян досрочно завершил сезон из-за травмы

Российский полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян досрочно завершил сезон из-за травмы. Об этом сообщил представитель футболиста Геннадий Голубин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Голубин заявил, что не стоит ждать Захаряна на поле в текущем сезоне из-за рецидива травмы. «Форсировать восстановление ради нескольких матчей никто не будет. Он сейчас делает физические упражнения, восстанавливается по плану», — отметил он.

Захарян пропустил большую часть сезона-2024/2025 из-за травмы бедра. Всего за год хавбек провел за команду четыре матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну передачу.

Контракт Захаряна с «Реал Сосьедад», заключенный в августе 2023-го, действует до июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.