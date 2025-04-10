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11:43, 10 апреля 2025Ценности

44-летняя Кристина Агилера показала фото в прозрачном платье

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @xtina

Американская певица Кристина Агилера показала фото в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница позировала перед камерой в облегающем черном кружевном наряде длины макси. При этом сквозь платье просвечивалось нижнее белье.

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В качестве украшений звезда выбрала массивные серьги и ожерелье. Свой образ Агилера завершила укладкой с частично собранными в пучок волосами и макияжем.

В феврале Кристина Агилера снялась в откровенном бюстгальтере. Звезда позировала, лежа на кровати с лепестками красных роз.

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