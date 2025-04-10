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09:03, 10 апреля 2025Путешествия

Блогер раскрыл британцу размер российской пенсии и насмешил его

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российский путешественник побывал в Великобритании и насмешил местного жителя размером пенсии у себя на родине. Историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Во время поездки автор повстречал 72-летнего Джонатана из графства Дорсет. Путешественник раскрыл британцу, что в России средний размер пенсии составляет 220 фунтов (24,9 тысячи рублей).

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«Зачем ты надо мной шутишь? Как на нее [такую пенсию] можно прожить? Я столько на бензин трачу в месяц», — процитировал россиянин нового знакомого.

Сам Джонатан отметил, что получает почти 1200 фунтов стерлингов (более 132 тысяч рублей) в месяц. При этом блогер напомнил, что в Великобритании бензин в три раза дороже, чем в России, а газ — в 9,5 раза. Кроме того, выяснилось, что британцы обязаны платить налог с пенсии.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о жизни пенсионеров в польской деревне. По его словам, люди там вынуждены работать «до последнего».

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