Депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский намерен предложить перемогу Трампу

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл, что президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить «перемогу» американскому лидеру Дональду Трампу в вопросе сделки по минералам. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, Зеленский хочет подписать договор в обмен на новый пакет помощи со стороны США, а также получить часть денег. При этом он заявил, что такой план «идиотский», поскольку «на понт взять Трампа не вышло даже у Китая».

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский превращается в маргинала в своем окружении из-за неготовности к мирным переговорам. По его словам, особенностью нынешнего окружения Зеленского является то, что «говорить и договариваться с такими не о чем», а сам украинский лидер уже не «стальной дикобраз, а военный скунс».