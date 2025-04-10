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08:00, 10 апреля 2025Из жизни

Девушка отрезала пенис любовнику и набросилась на адвоката после нападения на охранника

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Кадр: Court TV

В США девушка, отбывающая тюремного заключение за расправу над любовником, набросилась на собственного адвоката. Об этом сообщает издание New York Post.

Инцидент произошел во время судебного заседания по поводу нападения 27-летней Тейлор Шабизнес на тюремного охранника. Девушку с трудом удержали пятеро сотрудников суда. Адвокат не пострадал.

В 2022 году Шабизнес во время секса зaдушила любовника собачьим ошейником. После этого она засунула ему в рот дилдо, обезглавила его, совершила с ним некие сексуальные действия, а затем отрезала ему пенис. Позднее она расчленила останки, спрятала ногу в грудную клетку, но избавиться от улик не успела.

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Девушку приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что в штате Техас, США, 44-летнего каннибала Джейсона Торнбурга приговорили к высшей мере наказания. Он признался, что отрезал пенис одной из жертв и съел ее сердце.

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